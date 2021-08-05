Каратистка Терлюга завоевала для Украины третье "серебро" на Олимпиаде

Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала для Украины третью серебряную медаль Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

В финальной схватке за "золото" в женском каратэ в весовой категории до 55 кг украинка уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 5:1.

Как напоминают в Национальном олимпийском комитете, свой путь к пьедесталу украинская спортсменка начала с первого места в группе, где она уверенно победила представительницу Египта Радву Сайед (1:0), вничью завершила встречи с Молдир Жанбырбай из Казахстана (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0), а в последней схватке превзошла хозяйку турнира Михо Мияхара — 4: 0.

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Судьбу полуфинала с представительницей Тайваня Вэнь Цзу-Юнь (4:4) решили судьи и отдали предпочтение украинке. Однако в финале в итоге победила Горанова.

Отметим, что каратэ на Олимпийских играх-2020 было включено в программу впервые.

Таким образом, сейчас на счету Украины уже одна золотая медаль, три серебряных и девять бронзовых. Последнюю "бронзу" стране принесла каноистка Людмила Лузан.

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