Украинский каратист Горуна завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

На пути к "бронзе" Горуна победил японца Кэн Нисимура (2:1), американца Томаса Скотта (также 2:1), завершил вничью поединок с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил египтянину Абдалле Абделазизу (1:4), заняв второе место в своей группе.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В полуфинале украинец уступил итальянцу Луиджи Буза со счетом 0:3. Несмотря на поражение, Горуна гарантировал себе "бронзу", квалифицировавшись вторым в полуфинал.

Буза в итоге получил золотую медаль, а побежденный им в финале азербайджанец Рафаэль Агаев — соответственно, серебряную.

На данный момент это уже 10-я бронзовая медаль и в целом 14-я награда в копилке сборной Украины на нынешней Олимпиаде.

Напомним, что каратистка Анжелика Терлюга 5 августа завоевала для Украины в Токио третью серебряную медаль. Отметим, что каратэ на Олимпийских играх-2020 было включено в программу впервые.

Помимо этого, Украина получила и одно "золото" — его завоевал борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!