Олимпийские игры: боксер Хижняк проиграл в финале и принес Украине пятую серебряную медаль

Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, уступил в финале олимпийского турнира бразильцу Эберу Соузе.

Таким образом, он пополнил копилку олимпийской сборной Украины пятой серебряной медалью Олимпиады-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Указано, что первые два раунда решающего поединка против боксера из Бразилии Эберта Соуза украинец уверенно побеждал.

Однако на последних минутах третьего раунда все же пропустил удар соперника, который решил исход сражения. Судья сражу же остановил бой, посчитав возникшую ситуацию как чистый нокаут.

"Судья единолично решил судьбу этого поединка: не поставил бразильца в угол ринга, не стал вести отсчет нокдауна, безосновательно остановил бой. Будто судья ждал такой возможности. Самое главное, что нет возможности подавать протесты на действия рефери и судей. В течение боя рефери дал бразильцу более трех устных предупреждений, но не наказал официальным предупреждением, хотя должен был", — прокомментировал бой исполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун.

Такого же мнения придерживается и президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла. Возможно, наш "полтавский танк" и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи лишило нашего Александра заслуженного золота", — заявил он.

В свою очередь сам Хижняк настроен таки осуществить свою мечту и завоевать золотую награду уже через три года на Олимпиаде в Париже.

"Очень хотелось победить. И сейчас трудно прокомментировать финальный поединок. Наверное, нужно еще поработать, чтобы заслужить золотую медаль. Буду продолжать подготовку, впереди Париж", — сказал после боя Хижняк.

Он отметил, что непременно будет иметь возможность на реванш.

"Олимпийские игры трудно сравнить с другими соревнованиями. Все противники очень сильны. И первый соперник и последний — их трудно сравнивать. Но это действительно высокопрофессиональные спортсмены. Я уже боксировал с бразильцем и побеждал его. Надеюсь, в будущем мы встретимся снова, и я у него выиграю", — резюмировал боксер.

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По состоянию на утро 7 августа 2021 года Украина на Олимпиаде-2020 в Токио занимает 41-е место в медальном зачете и 16-е место по общему количеству олимпийских наград — у нас их 16.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) пробился в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), гарантировав себе, как минимум, бронзовую медаль.

Единственное пока "золото" Украине на Олимпийских играх в Токио принес борец греко-римского стиля и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк.

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