Общество 50 минут назад

Бронзовую медаль Украине на Олимпиаде-2020 принесла команда по артистическому плаванию

Это уже вторая олимпийская медаль в артистическом плавании

Украинская команда синхроннисток. Фото: facebook.com/ukrsynchro Украинская команда синхроннисток. Фото: facebook.com/ukrsynchro
Украинская команда синхроннисток. Фото: facebook.com/ukrsynchro

Украина взяла вторую бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в артистическом плавании.

Украинские синхронистки смогли сохранить свое третье место после первой программы финала, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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Указано, что после технической программы украинки занимали третье место, имея в активе 94,2685 балла. Они опережали Японию менее чем на балл, при этом отставали от Китая и Российского олимпийского комитета на почти 2 и 3 балла соответственно.

Как отмечается, в произвольной программе украинки также показали третий результат, набрав 96,0333 балла. Общее количество баллов Украины составило 190,3018 — это "бронза" Олимпиады в Токио.

В составе Украины выступали Марина Алексиива, Владислава Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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Известно, что это уже вторая олимпийская медаль в артистическом плавании. Ранее Анастасия Савчук и Марта Федина взяли "бронзу" в дуэте.

Ранее Украине два "серебра" принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м), а также Александр Хижняк (бокс, до 75 кг), который, выигрывая по ходу боя за "золото", упал в нокдаун, а рефери остановил бой, посчитав это нокаутом.

Таким образом, Украина на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала уже 17 медалей: 1 золотую, 5 серебряных и 11 бронзовых.

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