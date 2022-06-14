Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов

Спортсмены из Украины готовы бойкотировать соревнования, если к ним допустят граждан России и Беларуси. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook.

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"Спортсмены из этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственным, ни под нейтральным флагом, так как они либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его", — подчеркнул Гутцайт.

На фоне вторжения РФ украинские спортсмены считают недопустимым участие в состязаниях, где граждане России или Беларуси выступают даже под нейтральным флагом.

Напомним, после 24 февраля российских спортсменов начали отстранять от участия во многих международных соревнованиях. Однако, например, предстоящем турнире по дзюдо в Улан-Баторе (столица Монголии) россияне смогут выступить в нейтральном статусе. В свою очередь украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил в своем Instagram, что если это произойдет, он не только не приедет на соревнование, но и откажется от всех титулов, в том числе от звания чемпиона мира