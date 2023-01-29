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Зеленский написал письмо Макрону из-за российских спортсменов на Олимпиаде
Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону. Тема: российские спортсмены и Олимпийские игры в Париже
Об этом Зеленский сообщил 29 января во время обращения к гражданам.
Он отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на международные соревнования, в частности, на Олимпийские игры, неприемлемы. Ведь таким образом МОК пытается сказать, что можно закрыть глаза на преступления России против Украины.
"Сегодня направил письмо господину Президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - подчеркнул Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что олимпийское движение и государства-террористы не должны пересекаться.
Напомним, накануне народный депутат Жан Беленюк сообщил, что 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой будут рассматриваться вопросы бойкотирования Олимпийских игр в Париже в 2024 году.
В то же время, еще в июне 2022 года министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из Украины готовы бойкотировать соревнования, если к ним допустят граждан России, или Беларуси.