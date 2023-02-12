Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 физлиц, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с РФ.

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Соответствующий документ №75/2023 вместе с решением СНБО и приложением к нему размещен на сайте главы государства.

Список санкционных лиц, к которым будут применяться специальные экономические и другие ограничительные меры, внесен Службой безопасности Украины.

В санкционный список попали политики, руководители и сотрудники госпредприятий РФ, политологи.

Так, санкции введены относительно советника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова и советника главы "Росатома" Рената Карчаа. Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, которого российская компания "Росатом" назначила генеральным директором временно оккупированной Запорожской АЭС.

Санкции, которые будут действовать 50 лет, предусматривают:

блокировка активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей (полное прекращение);

запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования продажа товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону;

запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

полный или частичный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Указ президента вступает в силу с даты публикации.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против 185 юридических и физических лиц, которые страна-агрессор РФ использует для перевозки по железной дороге оккупантов и военной техники.