Бойко могут лишить звания Героя Украины: Кабмин поручил подготовить санкции

Кабинет министров дал рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении нардепа Юрия Бойко звания Герой Украины. Теперь это возможно, ведь коллизию устранили.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 7 февраля.

Он пояснил, что после того, как на сайте Президента Украины петиция о лишении Бойко почетного звания набрала 25 тыс голосов, межведомственная рабочая группа пришла к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства выполнить просьбы граждан, указанные в документе, невозможно.

Выяснилось, что, согласно статье 16 закона о госнаградах, процедура инициирования и лишения таких наград предусматривает возможность издания указа президента только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.

"Поэтому в декабре я поручил Минюсту и первому вицепремьеру наработать изменения в законодательство. Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрило соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград", — резюмировал Шмыгаль.

Соответственно, правительство также поручил рабочей группе — среди которой представители правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ГПУ и других органов — вынести предложения по лишению Бойко звания Герой Украины на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта.

Напомним, что Бойко получил звание Героя Украины согласно указу президента Леонида Кучмы №978 от 22 августа 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд". Дело в том, что тогда он занимал должность первого замминистра топлива и энергетики – главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Как известно в Верховну Раду Бойко пришел от партии ОПЗЖ. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, часть депутатов от ОПЗЖ сформировала новую депутатскую группу "за жизнь и мир". Ее возглавил Бойко. Впоследствии фракция была распущена, а сама ОПЗЖ была запрещена судом.