Зеленский просит Шмыгаля рассмотреть основания для санкций против Бойко, чтобы лишить того звания Героя

Президент Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать наличие оснований для применения персональных санкций в отношении депутата Верховной Рады Юрия Бойко (группа "Платформа за жизнь и мир") и проинформировать о результатах такого анализа.

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Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию, поданную ему еще в сентябре по поводу лишения Бойко звания Героя Украины. Зеленский объяснил, что существует только два законных пути лишения такого звания.

Первый из них – в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, а второй – в качестве персональной санкции к физическому лицу-нерезиденту, иностранцу, лицу без гражданства или субъекту, осуществляющему террористическую деятельность.

Напомним, что Бойко получил звание Героя Украины согласно указу президента Леонида Кучмы №978 от 22 августа 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд".

Тогда Бойко занимал должность первого замминистра топлива и энергетики – главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". В 2006–2007 он работал уже министром, в 2007–2010 годах был депутатом Рады от Партии регионов. В 2010-2012 годах снова был министром энергетики, в 2012-2014 – вице-премьером.

В 2014 году был снова избран депутатом парламента (от "Оппозиционного блока"), также участвовал в выборах президента (получил 0,19% голосов). В 2019 году снова баллотировался в президенты уже от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заняв четвертое место с результатом в 11,67% голосов.

На парламентских выборах того же года Бойко возглавил список ОПЗЖ, был переизбран нардепом и стал сопредседателем фракции этой политсилы. После российского вторжения в Украину вошел в созданную частью депутатов от ОПЗЖ группы с похожим названием. Впоследствии фракция была распущена, а сама ОПЗЖ была запрещена судом.