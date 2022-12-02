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Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов в Раде всех избранных от ОПЗЖ
Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко относительно позиции главы государства по лишению мандатов его коллег по парламенту, избранных от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", и срочного рассмотрения соответствующего проекта постановления.
Соответствующее обращение Гончаренко, являющегося соавтором документа, поддержало больше необходимых для официального ответа президента 25 тысяч пользователей: к моменту остановки голосования поддержать его успели 30 280 человек.
Впрочем, Зеленский в своем ответе, перечислив законные основания для лишения нардепов мандатов, конкретной позиции не высказал, поручив рассмотреть поднятые в ней вопросы уже председателю Рады Руслану Стефанчуку.
Он также указал, что статьей 5 закона о статусе нардепов и частью 2 статьи 222 регламента Рады установлен порядок досрочного прекращения полномочий депутатов, согласно которому решение в форме постановления о досрочном прекращении их полномочий принимается по представлению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, большинством конституционного состава Рады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент также констатировал, что депутаты имеют право вносить законодательные инициативы, в частности, проекты постановлений, однако не прокомментировал суть инициативы Гончаренко, его коллег по фракции Владимира Арьева, Софии Федины и депутата от "Слуги народа" Олега Дунды.
Напомним, что их проект постановления №7694 был внесен еще в День независимости, 24 августа. Документ предлагает прекратить полномочия избранных от ОПЗЖ депутатов "в связи с их выходом из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины". Другой аргументации непосредственно в проекте постановления не приводится.
Напомним, что 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу из-за решения Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий.
Из-за него же Министерство юстиции подало иск в суд по запрету ОПЗЖ, однако, хотя и такое основание для роспуска соответствующей фракции в Раде было введено в ее регламент, руководство парламента решение суда о запрете не дождалось: когда из фракции вышло достаточное количество депутатов для роспуска, о таковом было объявлено уже 12 мая первым вице-спикером Рады Александром Корниенко. Запрет же ОПЗЖ был в дальнейшем подтвержден постановлением Верховного суда от 15 сентября.
В то же время еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли только бывшие члены фракции ОПЗЖ, хотя и далеко не все. В настоящее время группа состоит из 25 депутатов. Часть членов бывшей фракции ОПЗЖ в мае вошли во вновь созданную группу "Восстановление Украины", как и отдельные исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы. Последняя в настоящее время насчитывает 19 депутатов.
Всего по списку ОПЗЖ на выборах Рады 2019 было избрано 37 депутатов, а от одномандатных округов - еще шесть. Однако одного из депутатов – Илью Киву, поддержавшего российское вторжение в Украину и сбежавшего в РФ – лишили мандата еще 15 марта. При этом было заявлено, что Кива сам подал заявление о сложении полномочий.
Кроме того, 18 июля Зеленским были лишены украинского гражданства, после чего потеряли мандат в Раде бывшие члены фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Игорь Васильковский. Рабинович был избран в Раду как №2 в партийном списке, Васильковский – как победитель выборов в одномандатном округе №139 (Одесская область).
Накануне же Рада лишила мандата избранную по списку ОПЗЖ Юлию Левочкину, которая подала заявление о сложении полномочий, мотивировав свое решение семейными обстоятельствами. Ее брат и бывший глава администрации президента (2010-2014) Сергей Левочкин пока остается действующим нардепом.
При этом Центральная избирательная комиссия отказывается от принятия решений о замещении депутатов Рады, избранных на выборах 2019 года по списку ОПЗЖ и потерявших мандат, новыми депутатами из этого списка, как этого требует закон. ЦИК считает, что это невозможно из-за судебного запрета этой партии.