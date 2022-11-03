Рада лишила депутатских мандатов Рабиновича и Васильковского

Верховная Рада на заседании 3 ноября досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З., которые 18 июля 2022 года Указом Президента No 502/2022 были лишены гражданства Украины", - отметил он.

За эти постановления проголосовали 292 и 304 депутата соответственно.

"Таким образом, в Раде сейчас осталось 417 нардепов", - добавил Железняк.

Напомним, 15 марта Верховная Рада лишила депутатского мандата представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву.