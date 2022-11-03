Рада позбавила депутатських мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада на засіданні 3 листопада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року Указом Президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України", - зазначив він.

За ці постанови проголосували 292 та 304 депутати відповідно.

"Таким чином у Раді зараз залишилося 417 нардепів", - додав Железняк.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада позбавила депутатського мандату представника "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву.