Изгнанный из "Слуги народа" нардеп Шевченко вошел в группу, созданную экс-членами фракции ОПЗЖ

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины". Об этом было объявлено на заседании парламента 21 сентября, сообщил в Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Кроме того, он сообщил, что парламентарии 299 голосами поддержали досрочное прекращение полномочий внефракционного депутата Дмитрия Шенцева, накануне написавшего заявление о сложении полномочий. На сайте Рады в результатах голосований за 21 сентября уже отображаются указанные изменения.

Таким образом, без Шенцева в Раде останется 418 депутатов, хотя ее конституционный состав составляет 450 нардепов. Поскольку Шенцев был избран от мажоритарного округа (№176, Харьковская область, баллотировался от партии "Оппозиционный блок"), замены ему пока не будет из-за невозможности провести в его округе внеочередные выборы из-за военного положения.

Напомним, Шевченко был избран в Раду на выборах 2019 года от округа №76 в Запорожье. Тогда он баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа" и в итоге вошел в ее фракцию в парламенте.

Однако в мае 2021 года фракция большинством голосов приняла решение об исключении Шевченко из своего состава за "систематические выражения и действия, расходящиеся с политикой президента".

Об исключении Шевченко было объявлено после задержания перед этим в Минске в результате спецоперации по перехвату рейса авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс журналиста из Беларуси Романа Протасевича, который в свое время основал политический Telegram-канал Nexta, сыгравший значительную роль в координации массовых протестов в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа 2020 года

Шевченко приветствовал такие действия со стороны Беларуси. Ранее же он и без того многократно высказывался в поддержку фактических белорусских властей. В частности, 11-12 февраля 2021 года Шевченко присутствовал на Всебелорусском народном собрании, которое проходило в Минске и на котором выступал, в частности, и Александр Лукашенко, а 20 апреля лично встретился с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске, после чего и возникла инициатива исключить его из фракции СН.

В свою очередь, отметим, что группа "Восстановление Украины" была создана в мае 2022 года преимущественно из внефракционных депутатов, выходивших из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще с марта. К ней, в частности, присоединился и другой изгнанный из "Слуги народа" депутат – Александр Юрченко.

14 апреля же сама фракция ОПЗЖ приостановила работу из-за решения Совета национальной безопасности и обороны о приостановке деятельности ряда партий.

Из-за него же Министерство юстиции подало иск в суд о запрете ОПЗЖ, однако, хотя такое основание для роспуска соответствующей фракции в Раде было введено в ее регламент, руководство парламента июньского решения суда о запрете партии не дождалось: поскольку из фракции вышло достаточное количество депутатов для роспуска, о таковом было объявлено уже 12 мая.

Нардепы же от ОПЗЖ, не выходившие из фракции до ее приостановления, через неделю после него создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которая ныне насчитывает 26 членов.