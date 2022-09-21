Вигнаний зі "Слуги народу" нардеп Шевченко увійшов у групу, створену ексчленами фракції ОПЗЖ

Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України". Про це було оголошено на засіданні парламенту 21 вересня, повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Крім того, він повідомив, що парламентарі 299 голосами підтримали дострокове припинення повноважень позафракційного депутата Дмитра Шенцева, який напередодні написав заяву про складення повноважень. На сайті Ради в результатах голосувань за 21 вересня вже відображаються зазначені зміни.

Таким чином, без Шенцева в Раді залишиться 418 депутатів, хоча її конституційний склад становить 450 нардепів. Оскільки Шенцев був обраний від мажоритарного округу (№176, Харківська область, балотувався від партії "Опозиційний блок"), заміни йому наразі не буде через неможливість провести в його окрузі позачергові виборі через воєнний стан.

Нагадаємо, що Шевченко був обраний до Ради на виборах 2019 року від округу №76 у Запоріжжі. Тоді він балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу" та зрештою увійшов до її фракції в парламенті.

Однак у травні 2021 року фракція більшістю голосів ухвалила рішення про виключення Шевченка зі свого складу за "систематичні висловлювання та дії, що розходяться з політикою президента".

Про виключення Шевченка було оголошено після затримання перед цим в Мінську в результаті спецоперації з перехоплення рейсу авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс журналіста з Білорусі Романа Протасевича, який свого часу заснував політичний Telegram-канал Nexta, що відіграв значну роль у координації масових протестів у Білорусі 2020 року, що розпочалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року.

Шевченко привітав такі дії з боку Білорусі. Раніше ж він багаторазово висловлювався на підтримку фактичної білоруської влади. Зокрема, 11-12 лютого 2021 року Шевченко був присутній на Всебілоруських народних зборах, які проходили в Мінську і на яких виступав, зокрема, і Олександр Лукашенко, а 20 квітня особисто зустрівся з Лукашенком у Палаці Незалежності у Мінську, після чого і виникла ініціатива виключити його з фракції СН.

В свою чергу, зазначимо, що група "Відновлення України" була створена у травні 2022 року переважно з позафракційних депутатів, що виходили з фракції "Опозиційна платформа - За життя" ще з березня. До неї, зокрема, приєднався й інший вигнаний зі "Слуги народу" депутат - Олександр Юрченко.

Натомість 14 квітня сама фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій.

Через нього ж Міністерство юстиції подало позов до суду щодо заборони ОПЗЖ, однак, хоча й така підстава для розпуску відповідної фракції в Раді була введена у її регламент, керівництво парламенту червневого рішення суду про заборону партії не дочекалося: оскільки з фракції вийшла достатня кількість депутатів для розпуску, про такий розпуск було оголошено вже 12 травня.

Нардепи ж від ОПЗЖ, які не виходили з фракції до її призупинення, через тиждень після нього створили депутатську групу "Платформа за життя та мир", яка наразі налічує 26 членів.