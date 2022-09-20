Склав повноваження нардеп від "Опоблоку", що представляв деокуповану частину Харківщини

Позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Шенцев написав заяву про складення повноважень, яку парламент розгляне вже найближчим часом. Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

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В свою чергу фото заяви Шенцева опублікував у своєму Telegram-каналі депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Шенцев є депутатом-мажоритарником, на останніх виборах 2019 року балотувався від партії "Опозиційний блок" у окрузі №176 у Харківській області, більшість території якого припадає на деокуповані під час наступу Збройних сил України на початку вересня території. Зокрема, він охоплював місто Вовчанськ, селища Приколотне, Великий Бурлук та Білий Колодязь (втім, центр округу був у місті Чугуїв, яке під російський контроль не переходило).

В 2006 та 2007 роках Шенцев обирався до Ради за списками Партії регіонів, у 2012 та 2014 - як мажоритарник (вперше - від ПР, вдруге - як самовисуванець). У ВР 6-го та 7-го скликань обіймав посаду заступника голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Нагадаємо також, що саме "Опозиційний блок" став першою забороненою партією зі списку політсил, які підлягають забороні згідно ініціативи Ради нацбезпеки та оборони й президента Володимира Зеленського. Згодом було заборонено й партію "Наші", яку очолював екснардеп Євгеній Мураєв, що на виборах 2019 року очолював список "Опоблоку".

Проведення ж нових виборів у окрузі №176 наразі неможливе через військовий стан, введений через повномасштабне російське вторгнення до України. Через це, зокрема, не відбулися й вибори в окрузі №206 в Чернігівській області, який представляв померлий за дивних обставин Антон Поляков.