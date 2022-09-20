Нардеп от "Оппоблока", представлявший деоккупированную часть Харьковщины, сложил полномочия

Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Шенцев написал заявление о сложении полномочий, которое парламент рассмотрит уже в ближайшее время. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.

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Фото заявления Шенцева опубликовал в своем Telegram-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Шенцев является депутатом-мажоритарщиком, на последних выборах 2019 года баллотировался от партии "Оппозиционный блок" в округе №176 в Харьковской области, большинство территории которого приходится на деоккупированные в ходе наступления Вооруженных сил Украины в начале сентября территории. В частности, он охватывал город Волчанск, поселки Приколотное, Великий Бурлук и Белый Колодец (впрочем, центр округа был в городе Чугуев, который под российский контроль не переходил).

В 2006 и 2007 годах Шенцев избирался в Раду по спискам Партии регионов, в 2012 и 2014 – как мажоритарщик (впервые – от ПР, во второй раз - как самовыдвиженец). В ВР 6-го и 7-го созывов занимал должность заместителя председателя комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

Напомним также, что именно "Оппозиционный блок" стал первой запрещенной партией из списка политсил, подлежащих запрету согласно инициативе Совета нацбезопасности и обороны и президента Владимира Зеленского. Впоследствии была запрещена и партия "Наши", которую возглавлял экс-нардеп Евгений Мураев, на выборах 2019 года возглавлявший список "Оппоблока".

Проведение же новых выборов в округе №176 пока невозможно из-за военного положения, введенного из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. По этой же причине, в частности, не состоялись и выборы в округе №206 в Черниговской области, который представлял умерший при странных обстоятельствах Антон Поляков.