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Нардеп от "Оппоблока", представлявший деоккупированную часть Харьковщины, сложил полномочия
Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Шенцев написал заявление о сложении полномочий, которое парламент рассмотрит уже в ближайшее время. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.
Фото заявления Шенцева опубликовал в своем Telegram-канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Шенцев является депутатом-мажоритарщиком, на последних выборах 2019 года баллотировался от партии "Оппозиционный блок" в округе №176 в Харьковской области, большинство территории которого приходится на деоккупированные в ходе наступления Вооруженных сил Украины в начале сентября территории. В частности, он охватывал город Волчанск, поселки Приколотное, Великий Бурлук и Белый Колодец (впрочем, центр округа был в городе Чугуев, который под российский контроль не переходил).
В 2006 и 2007 годах Шенцев избирался в Раду по спискам Партии регионов, в 2012 и 2014 – как мажоритарщик (впервые – от ПР, во второй раз - как самовыдвиженец). В ВР 6-го и 7-го созывов занимал должность заместителя председателя комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что именно "Оппозиционный блок" стал первой запрещенной партией из списка политсил, подлежащих запрету согласно инициативе Совета нацбезопасности и обороны и президента Владимира Зеленского. Впоследствии была запрещена и партия "Наши", которую возглавлял экс-нардеп Евгений Мураев, на выборах 2019 года возглавлявший список "Оппоблока".
Проведение же новых выборов в округе №176 пока невозможно из-за военного положения, введенного из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. По этой же причине, в частности, не состоялись и выборы в округе №206 в Черниговской области, который представлял умерший при странных обстоятельствах Антон Поляков.