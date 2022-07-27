Рада продовжила роботу ТСК щодо смерті нардепа Полякова до травня 2023 року

Верховна Рада взяла до відома звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування смерті (вбивства) нардепа Антона Полякова та вирішила продовжити роботу цієї ТСК на шість місяців.

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За відповідний проект постанови №7480 проголосувало 310 депутатів. Жоден не проголосував проти та не утримався.

Попередній звіт ТСК Рада постановила опублікувати в офіційній парламентській газеті "Голос України", а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради.

Нагадаємо, що цю ТСК Рада вирішила створити 18 листопада 2021 року. Строком діяльності комісії було визначено один рік з дня створення. Попередній звіт на пленарному засіданні парламенту комісія мала представили не пізніше півроку після створення, тобто ще до середини травня.

Таким чином, діяльність комісії наразі продовжено до середини травня 2023 року. При цьому наступний звіт комісії має бути представлений не пізніше шести місяців після нинішнього.

Нагадаємо, що Поляков помер у ніч проти 8 жовтня 2021 року. Обставини та причини смерті нардепа досі залишаються нез'ясованими. За офіційними даними, поліція виявила депутата в салоні таксі через деякий час після зустрічі з Русланом Джамбулатовим — помічником його колеги та зарученої з ним співмешканки Анни Скороход.

У поліції заявляли, що загиблий вживав алкоголь, а також довго переміщався перед смертю містом машиною з Джамбулатовим. Пізніше з'ясувалося, що у нього в крові також знайшли метадон та димедрол, але правоохоронці не могли встановити, яким чином наркотики потрапили до організму депутата.

Сама ж Скороход згодом заявила, що Полякова було вбито, вказуючи на те, що він ніколи не вживав жодних наркотиків, а на його шиї був виявлений і залишався навіть після смерті явний слід від ланцюжка. Причому на момент зупинки машини з Поляковим правоохоронцями той нібито був уже мертвий, і реанімаційні заходи, відео яких публікувала поліція, були безглуздими.

Зазначимо, що Поляков був обраний до Ради від одномандатного округу №206 (Чернігівська область). Головним його конкурентом на виборах 2019 року був скандальний забудовник Максим Микитась. Поляков тоді балотувався від партії "Слуга народу" і потім став членом її фракції у Раді, проте вже у листопаді 2019 року, після того, як депутат зайняв критичну позицію щодо влади, його з фракції виключили разом із Скороход.

Нові вибори в окрузі №206 через смерть Полякова Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року, однак вони не відбулися через початок війни та часткову окупацію Чернігівської області російською армією в ході її вторгнення до України. На початку квітня всі окупаційні сили були виведені з Чернігівської області, але наразі проведення будь-яких виборів в Україні неможливе через воєнний стан.