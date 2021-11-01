"Антон Поляков был убит": Анна Скороход рассказала о гибели нардепа

Народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что нардеп Антон Поляков, умерший 8 октября, был убит.

Об этом Анна Скороход заявила в эфире Украина 24.

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"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще о какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин (заместитель минисра внутренних дел,— ред.). Если они судят по себе, не надо всех грести под одну гребенку", — сказала Скороход.

Она подчеркнула, что Поляков никогда не употреблял наркотики, негативно относился к любым медикаментам и даже не принимал таблетки от головной боли.

"Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам, — еще раз акцентировала Скороход. — Антон даже таблетки от головной боли не принимал, а говорить про дешевый уличный наркотик — это просто смешно, придумали бы уже историю получше", — сказала нардеп.

Скороход также заявила о следе удушения, которое она видела на шее Полякова.

"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела — и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове (на похоронах- ред.). Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушия", — заявила Скороход.

Она добавила, что медики ей рассказали, что в тот моменту, когда полицейские пытались реанимировать Полякова, он был уже мертв.

Нардеп удивилась, что полиция так ее и не допросила в установленном законом порядке. А дома у них с Поляковым даже не проводили следственных действий.

"Домой к нам не приходили, о его личных вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего", — рассказала Скороход и добавила, что полиция ничего не делает для расследования смерти Полякова.

Анна Скороход считает, что убили Полякова из политических мотивов. Антон Поляков неоднократно обвинял депутатов партии "Слуга народа" в том, что они получают зарплаты "в конвертах". Эту информацию уже от своего имени озвучила и Анна Скороход.

"Я была в НАБУ неоднократно, я давала и списки, и фамилии, и аудиозаписи. На сегодняшний день ничего не сделано. Я видела, что Сытник заявляет, что расследуется. Но то, что деньги раздают, это факт. Возможно, доказательства, которые есть, не могут являться доказательством в связи с нашим криминально-процессуальным кодексом", — заявила депутат.

Она также добавила, что не собирается принимать наркотики или заканчивать жизнь самоубийством, намекая на загадочную смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как убили и кто убил — я думаю, мы с вами узнаем", — сказала Анна Скороход.

Она также сообщила, что они с Поляковым оба были разведены с прежними супругами и собирались пожениться на его день рождения.

Отметим, что входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.