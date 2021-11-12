Политика 40 минут назад

Полиция выясняет, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова

В рамках расследования смерти народного депутата Антона Полякова проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них

Антон Поляков скончался 8 октября при невыясненных обстоятельствах Антон Поляков скончался 8 октября при невыясненных обстоятельствах
Антон Поляков скончался 8 октября при невыясненных обстоятельствах

Полиция по-прежнему отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

Об этом сообщил начальник полиции города Киева Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина"

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"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование, проводится более 20 экспертиз, получено уже 4 заключения экспертов, результаты других экспертиз ожидаются", — сказал он.

Выговский уточнил, что в этом производстве правоохранители рассматривают две версии — попадание наркотического вещества в организм парламентария путем самостоятельного употребления или по принуждению.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Отсутствуют основания считать какую-либо версию главной", — добавил начальник полиции Киева.

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Он особо подчеркнул, что правоохранители не могут обнародовать показания другого народного депутата — Анны Скороход, потому что это тайна досудебного расследования.

"У нас есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением", — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли заключения экспертиз, которые еще не завершены, прояснить ситуацию, Выговский сказал: "Некоторые — да. Точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз".

Как сообщалось, входивший в Раде в депутатскую группу "За будущее" 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября при не выясненных до конца обстоятельствах. 

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. Она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

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