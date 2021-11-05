Политика 10 минут назад

Нардепа Третьякову отстранили от работы в Раде из-за скандальных слов о смерти Полякова

При этом нашлось три человека, голосовавших против наказания для коллеги

Галина Третьякова. Фото: скриншот видео с YouTube-канала партии "Слуга народа" Галина Третьякова. Фото: скриншот видео с YouTube-канала партии "Слуга народа"
Галина Третьякова. Фото: скриншот видео с YouTube-канала партии "Слуга народа"

Верховная Рада отстранила от участия в пяти своих пленарных заседаниях депутата от "Слуги народа" и председателя Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галину Третьякову.

За такое решение проголосовало 234 нардепа, в том числе 142 из самой фракции СН. При этом "за" голосовали представители всех фракций и групп: 20 голосов дала "Европейская солидарность", по 15 — "Оппозиционная платформа — За жизнь" и группа "Доверие", 12 — "Батькивщина", 11 — "Голос", 10 — группа "За будущее", 9 — внефракционные.

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Против наказания для Третьяковой голосовало всего три человека — депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев, Сергей Швец и Богдан Яременко.

Напомним, что причиной для такой санкции к главе комитета по соцполитике послужило ее высказывание о смерти в ночь на 8 октября нардепа-мажоритарщика Антона Полякова, исключенного в декабре 2019 года из фракции СН и вступившего в июне 2020 года в группу "За будущее".

"Как по мне, это минус один враг. Потому — все хорошо", — написала она тогда во фракционном чате СН в WhatsApp, однако это сообщение быстро было предано широкой огласке и вызвало скандал, в том числе прямо на заседании парламента, когда ей просто отключили микрофон при попытке выразить ответное возмущение публикацией ее слов.

Напомним, что обстоятельства и причины смерти Полякова до сих пор остаются невыясненными. Известно лишь, что он был найден полицией в салоне такси спустя некоторое время после встречи с Русланом Джамбулатовым — помощником нардепа Анны Скороход, с которой Поляков был помолвлен и проживал вместе, а также с еще одним человеком. В полиции заявляли, что погибший употреблял алкоголь, а также долго перемещался перед смертью по городу на машине с Джамбулатовым. Позже выяснилось, что у него в крови также нашли метадон и димедрол.

Сама же Скороход заявляет, что Поляков был убит, указывая на то, что он никогда не употреблял никаких наркотиков, а на его шее был обнаружен и оставался даже после смерти явный след от цепочки. Причем на момент остановки машины с Поляковым правоохранителями тот якобы был уже мертв, и реанимационные мероприятия, видео которых публиковала полиция, были бессмысленны.

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