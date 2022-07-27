Рада продлила работу ВСК по смерти нардепа Полякова до мая 2023 года

Верховная Рада приняла к сведению отчет временной следственной комиссии по вопросам расследования смерти (убийства) нардепа Антона Полякова и решила продлить работу этой ВСК на шесть месяцев.

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За соответствующий проект постановления №7480 проголосовали 310 депутатов. Ни один не проголосовал против и не воздержался.

Предварительный отчет ВСК Рада постановила опубликовать в официальной парламентской газете Голос Украины, а также обнародовать на официальном веб-сайте Совета.

Напомним, что эту ВСК парламент решил создать 18 ноября 2021 года. Сроком деятельности комиссии был определен год со дня создания. Предварительный отчет на пленарном заседании Рады комиссия должна была представить не позднее полугода после создания, то есть еще до середины мая.

Таким образом, деятельность комиссии продлена до середины мая 2023 года. При этом следующий отчет комиссии должен быть представлен не позднее шести месяцев после нынешнего.

Напомним, что Поляков скончался в ночь на 8 октября 2021 года. Обстоятельства и причины смерти нардепа до сих пор остаются невыясненными. По официальным данным, полиция обнаружила депутата в салоне такси спустя некоторое время после встречи с Русланом Джамбулатовым — помощником его коллеги и помолвленной с ним сожительницы Анны Скороход.

В полиции заявляли, что погибший употреблял алкоголь, а также долго перемещался перед смертью по городу на машине с Джамбулатовым. Позже выяснилось, что у него в крови также нашли метадон и димедрол, однако правоохранители не могли установить, каким образом наркотики попали в организм депутата.

Сама же Скороход впоследствии заявила, что Поляков был убит, указывая на то, что он никогда не употреблял никаких наркотиков, а на его шее был обнаружен и оставался даже после смерти явный след от цепочки. Причем к моменту остановки машины с Поляковым правоохранителями тот якобы был уже мертв, и реанимационные мероприятия, видео которых публиковала полиция, были бессмысленными.

Отметим, что Поляков был избран в Раду от одномандатного округа №206 (Черниговская область). Главным его конкурентом на выборах 2019 года был скандальный застройщик Максим Никитась. Поляков тогда баллотировался от партии "Слуга народа" и затем стал членом ее фракции в Раде, однако уже в ноябре 2019 года, после того, как депутат занял критическую позицию по отношению к власти, его из фракции исключили вместе со Скороход.

Новые же выборы в округе №206 из-за смерти Полякова Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года, однако они не состоялись из-за начала войны и частичной оккупации Черниговской области российской армией в ходе ее вторжения в Украину. В начале апреля все оккупационные силы были выведены из Черниговской области, однако пока проведение любых выборов в Украине невозможно из-за военного положения.