"Нанес ущерб имиджу Украины": в "Слуге народа" объяснили изгнание Шевченко из фракции

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде большинством голосов приняла решение об исключении из своего состава Евгения Шевченко за систематические высказывания и действия, которые расходятся с политикой президента. Об этом заявил председатель партии и замглавы парламентской фракции Александр Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание. К тому же, судя по Telegram-каналу Евгения Шевченко, он очень рад этому и готов дальше делать политическую карьеру", — пояснил Корниенко.

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По его словам, кроме высказывания собственной политической позиции, Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с президентом, ни с Министерством иностранных дел.

"Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями", — заявил Корниенко.

Глава "Слуги Народа" подчеркнул, что партия уважает право на собственную политическую позицию, но таковая не может противоречить основным принципам политики партии и президента, тем более недопустимо, по его словам, оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства.

В то же время Корниенко добавил, что в случае с Шевченко партия не может повлиять на его дальнейшую деятельность в парламенте.

"Во фракции "Слуга народ" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", — сказал Корниенко.

Напомним, что об исключении Шевченко объявлено после задержания накануне в Минске в результате спецоперации по перехвату рейса авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс оппозиционного журналиста из Беларуси Романа Протасевича, в последнее время жившего в столице Литвы. Протасевич был основателем крупнейшего политического Telegram-канала Nexta, на пике популярности имевшего более 2 млн подписчиков (ныне лишь 1,2 млн) и сыгравшего значительную роль в координации массовых протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Шевченко в своем Telegram-канале поприветствовал такие действия со стороны Беларуси. Ранее он многократно высказывался в поддержку фактических белорусских властей. 11-12 февраля 2021 года Шевченко присутствовал на Всебелорусском народном собрании, проходившем в Минске и на котором выступал, в частности, и Александр Лукашенко, а 20 апреля лично встретился с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске, после чего и возникла инициатива исключить его из фракции СН.