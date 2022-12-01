Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Левочкиной

Верховная Рада на заседании 1 декабря досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной (Платформа "За жизнь и мир", бывшая запрещенная ОПЗЖ).

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Об этом сообщил депутат Верховной Рады от "Голоса" Ярослав Железняк .

"Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В.", - отметил он.

По его словам, за это решение проголосовали 285 нардепов.

"В зале осталось 417 депутатов, рекордно низкий уровень", – добавил он.

Ранее Левочкина написала заявление о сложении депутатских полномочий "в связи с семейными обстоятельствами". В 2019 году она была избрана народной депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под номером 21 в списке.

Отметим, рекордно низкий уровень депутатов в парламенте был в 2007 году. После того как в 2006 году "Социалистическая партия" вошла в коалицию с "Партией регионов", разгорелся политический кризис. Чтобы добиться роспуска парламента нардепы блока "Наша Украина" и БЮТ сложили полномочия и действующих депутатов стало менее 300. В результате прошли досрочные выборы Верховной Рады, а Соцпартия больше ни разу не прошла в парламент.

Напомним, Центральная избирательная комиссия считает невозможным замещение депутатов Верховной Рады, избранных по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" новыми депутатами из списка в случае прекращения первых полномочий, которое предусмотрено законом о выборах Рады.

Отметим, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партию по иску Министерства юстиции.

Еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли бывшие члены фракции ОПЗЖ.

Отметим при этом, что в парламент внесен законопроект о лишении мандатов всех депутатов, избранных от ОПЗЖ, независимо от способа избрания. Пока он не рассматривался.