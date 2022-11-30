Нардеп Левочкина решила сложить депутатские полномочия

Народный депутат Украины Юлия Левочкина (Платформа "За жизнь и мир", бывшая запрещенная ОПЗЖ) написала заявление о сложении депутатских полномочий "в связи с семейными обстоятельствами".

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Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

"Народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами.

В 2019 году Левочкина была избрана народной депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под номером 21 в списке.

Напомним, Центральная избирательная комиссия считает невозможным замещение депутатов Верховной Рады, избранных по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" новыми депутатами из списка в случае прекращения первых полномочий, которое предусмотрено законом о выборах Рады.

Отметим, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партию по иску Министерства юстиции.

Еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли бывшие члены фракции ОПЗЖ.

Отметим при этом, что в парламент внесен законопроект о лишении мандатов всех депутатов, избранных от ОПЗЖ, независимо от способа избрания. Пока он не рассматривался.