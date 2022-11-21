Соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркиса показывают в эфире телемарафона "Единые новости", финансируемого государством, - журналисты

Журналисты возмутились, что соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркиса показали в финансируемом государством сюжете телемарафона “Единые новости”.

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Нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса начали показывать как "благотворителя" в марафоне "Единые новости", финансируемом государством. На это обратили внимание сразу несколько украинских журналистов.

Так, журналистка "Цензор.нет" Татьяна Николаенко одна из первых отреагировала на появление политика от запрещенной в Украине ОПЗЖ, одного из соратников Виктора Медведчука, Григория Суркиса в сюжете на украинском телевидении.

"Netflix, ходи сюда, будем снимать НОК uncovered. Только здесь коррупция так преодолена, что Суркис теперь марафон-волонтер", - написала она в Facebook, опубликовав стоп-кадр из единственного марафона украинских новостей.

Свое возмущение по поводу появления депутата пророссийской ОПЗЖ и фигуранта производств НАПК Суркиса в государственном новостном марафоне выразил также журналист и нардеп Владимир Арьев.

"Вы не ошиблись. ОПЗЖист Суркис теперь волонтер. Об этом нам всем рассказал "единый телемарафон" за ваши деньги. Ответ власти на требования общества выгнать коллаборантов из ВР", - написал он в соцсети.

Отреагировал на появление Суркиса в качестве "благотворителя" и журналист Михаил Ткач автор расследования о "Батальоне Монако". Именно Ткач показал украинскому зрителю, как и где Суркисы скрываются от войны, посещая самые дорогие казино Монако.

"Фонд «Вернись… из Монако" начинает свою работу. Скоро на всех экранах страны. Точнее, уже на всех", - иронично написал Ткач в Facebook.

Напомним, с началом войны братья Григорий и Игорь Суркисы сбежали из Украины и увезли с собой более 17 млн долларов. Впоследствии стало известно об их проживании в Монако.

В конце апреля ультрас "Динамо" сообщили, что Григорий Суркис вернулся в Украину, чтобы договориться с властями "о своем месте под солнцем".

На прошлой неделе (14-20 ноября) Суркиса-старшего пытались сделать членом НОК, но после общественного возмущения Суркис покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.