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Соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркиса показывают в эфире телемарафона "Единые новости", финансируемого государством, - журналисты
Журналисты возмутились, что соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркиса показали в финансируемом государством сюжете телемарафона “Единые новости”.
Нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса начали показывать как "благотворителя" в марафоне "Единые новости", финансируемом государством. На это обратили внимание сразу несколько украинских журналистов.
Так, журналистка "Цензор.нет" Татьяна Николаенко одна из первых отреагировала на появление политика от запрещенной в Украине ОПЗЖ, одного из соратников Виктора Медведчука, Григория Суркиса в сюжете на украинском телевидении.
"Netflix, ходи сюда, будем снимать НОК uncovered. Только здесь коррупция так преодолена, что Суркис теперь марафон-волонтер", - написала она в Facebook, опубликовав стоп-кадр из единственного марафона украинских новостей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Свое возмущение по поводу появления депутата пророссийской ОПЗЖ и фигуранта производств НАПК Суркиса в государственном новостном марафоне выразил также журналист и нардеп Владимир Арьев.
"Вы не ошиблись. ОПЗЖист Суркис теперь волонтер. Об этом нам всем рассказал "единый телемарафон" за ваши деньги. Ответ власти на требования общества выгнать коллаборантов из ВР", - написал он в соцсети.
Отреагировал на появление Суркиса в качестве "благотворителя" и журналист Михаил Ткач автор расследования о "Батальоне Монако". Именно Ткач показал украинскому зрителю, как и где Суркисы скрываются от войны, посещая самые дорогие казино Монако.
"Фонд «Вернись… из Монако" начинает свою работу. Скоро на всех экранах страны. Точнее, уже на всех", - иронично написал Ткач в Facebook.
Напомним, с началом войны братья Григорий и Игорь Суркисы сбежали из Украины и увезли с собой более 17 млн долларов. Впоследствии стало известно об их проживании в Монако.
В конце апреля ультрас "Динамо" сообщили, что Григорий Суркис вернулся в Украину, чтобы договориться с властями "о своем месте под солнцем".
На прошлой неделе (14-20 ноября) Суркиса-старшего пытались сделать членом НОК, но после общественного возмущения Суркис покинули состав Национального олимпийского комитета Украины.