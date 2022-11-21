- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркіса показають в ефірі телемарафону "Єдині новини", що фінансується державою, - журналісти
Журналісти обурилися, що соратника Медведчука по ОПЗЖ Суркіса показали у сюжеті телемарафону “Єдині новини”, що фінансується державою.
Нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса почали показувати як "благодійника" в марафоні "Єдині новини", що фінансується державою. На це звернули увагу одразу кілька українських журналістів.
Так, журналістка "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко одна з перших, відреагувала на появу політика від забороненої в Україні ОПЗЖ, одного з соратників Віктора Медведчука, Григорія Суркіса у сюжеті на українському телебаченні.
"Netflix, ходь сюди, будемо знімати НОК uncovered. Тільки тут корупція так подолана, що Суркіс тепер марафон-волонтер", - написала вона у Facebook, опублікувавши стоп-кадр з єдиного марафону українських новин.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Своє обурення з приводу появи депутата проросійської ОПЗЖ та фігуранта проваджень НАЗК Суркіса у державному новинному марафоні висловив також журналіст і нардеп Володимир Ар’єв.
"Ви не помилились. ОПЗЖист Суркіс тепер волонтер. Про це нам усім розповів "єдиний телемарафон" за ваші гроші. Відповідь влади на вимоги суспільства вигнати колаборантів з ВР", - написав він у соцмережі.
Відреагував на появу Суркіса у якості "благодійника" і журналіст Михайло Ткач автор розслідування про "Батальйон Монако". Саме Ткач показав українському глядачеві, як і де Суркіси переховуються від війни, відвідуючи найдорожчі казино Монако.
"Фонд «Повернись… з Монако" розпочинає свою роботу. Скоро на всіх екранах країни. Точніше вже на всіх", - іронічно написав Ткач у Facebook.
Нагадаємо, із початком війни брати Григорій та Ігор Суркіси втекли з України та вивезли із собою понад 17 млн доларів. Згодом стало відомо про їх проживання в Монако.
Наприкінці квітня, ультрас "Динамо" повідомили, що Григорій Суркіс повернувся в Україну, щоб домовитися із владою "про своє місце під сонцем".
На минулому тижні(14-20 листопада) Суркіса-старшого намагалися зробити членом НОК, але після громадського обурення Суркіс покинули склад Національного олімпійського комітету України.