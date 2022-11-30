Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

Народний депутат України Юлія Льовочкіна (Платформа "За життя та мир", колишня заборонена ОПЗЖ) написала заяву про складання депутатських повноважень "у зв'язку із сімейними обставинами".

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Про це повідомила пресслужба політичної сили.

"Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення Льовочкіна прийняла у зв’язку з сімейними обставинами.

У 2019 році Льовочкіна була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 21 у списку.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

Зазначимо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботучерез рішенняРади національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Частина членів колишньої фракції у травні увійшли в новостворену групу "Відновлення України", як і окремі виключені до того з фракції "Слуга народу" нардепи.

Зазначимо при цьому, що до парламенту наразі внесено законопроект про позбавлення мандатів усіх депутатів, які були обрані від ОПЗЖ, незалежно від способу обрання. Поки він не розглядався.