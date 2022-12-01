Рада достроково припинила повноваження нардепа Льовочкіної

Верховна Рада на засіданні 1 грудня достроково припинила повноваження народного депутата Юлії Льовочкіної (Платформа "За життя та мир", колишня заборонена ОПЗЖ).

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Про це повідомив депутат Верховної Ради від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент достроково припинив повноважень народного депутата від екс-ОПЗЖ Льовочкіної Ю.В.", - зазначив він.

За його словами, за це рішення проголосували 285 нардепів.

"В залі залишилося 417 депутатів, рекордно низький рівень", - додав він.

Раніше Льовочкіна написала заяву про складання депутатських повноважень "у зв'язку із сімейними обставинами". У 2019 році вона була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 21 у списку.

Зазначимо, рекордно низький рівень депутатів у парламенті був у 2007 році. Після того, як у 2006 році "Соціалістична партія" увійшла до коаліції з "Партією регіонів", розгорілася політична криза. Щоб домогтися розпуску парламенту, нардепи блоку "Наша Україна" і БЮТ склали повноваження і чинних депутатів стало менше 300. У результаті пройшли дострокові вибори Верховної Ради, а Соцпартія більше жодного разу не пройшла до парламенту.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

Зазначимо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Частина членів колишньої фракції у травні увійшли в новостворену групу "Відновлення України", як і окремі виключені до того з фракції "Слуга народу" нардепи.

Зазначимо при цьому, що до парламенту наразі внесено законопроект про позбавлення мандатів усіх депутатів, які були обрані від ОПЗЖ, незалежно від способу обрання. Поки він не розглядався.