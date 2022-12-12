Зеленський просить Шмигаля розглянути підстави для санкцій проти Бойка, аби позбавити того звання Героя

Президент Володимир Зеленський просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних санкцій щодо депутата Верховної Ради Юрія Бойка (група "Платформа за життя та мир") та поінформувати про результати такого аналізу.

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Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію, подану до нього ще у вересні з приводу позбавлення Бойка звання Героя України. Зеленський пояснив, що існує лише два законних шляхи позбавлення такого звання.

Перший з них - у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом, а другий - в якості персональної санкції до фізичної особи-нерезидента, іноземця, особи без громадянства чи суб’єкта, який здійснює терористичну діяльність.

Нагадаємо, що Бойко отримав звання Героя України згідно указу президента Леоніда Кучми №978 від 22 серпня 2004 року "за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю".

Тоді Бойко займав посаду першого заступника міністра палива та енергетики - голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". У 2006-2007 він працював вже міністром, у 2007-2010 роках був депутатом Ради від Партії регіонів. У 2010-2012 роках знову був міністром енергетики, у 2012-2014 - віце-прем'єром.

У 2014 році був знову обраний депутатом парламента (від "Опозиційного блоку"), також брав участь у виборах президента (отримав 0,19% голосів). У 2019 році знову балотувався в президенти вже від "Опозиційної платформи - За життя", посівши четверте місце з результатом у 11,67% голосів.

На парламентських виборах того ж року Бойко очолив список ОПЗЖ, був переобраний нардепом і став співголовою фракції цієї політсили. Після російського вторгнення до України увійшов до створеної частиною депутатів від ОПЗЖ групи зі схожою назвою. Згодом фракцію було розпущено, а саму ОПЗЖ було заборонено судом.