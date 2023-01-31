Шмыгаль поручил подумать, как лишать звания Героя Украины через санкции: пока есть несогласованность

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру юстиции Денису Малюське и первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко во взаимодействии с Офисом президента наработать изменения в законодательство по вопросам лишения государственных наград.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом идет речь в письме Шмыгаля к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу электронной петиции о лишении депутата Верховной Рады Юрия Бойко звания Героя Украины.

В нем премьер указывает, что имеется законодательная несогласованность между законом "О санкциях" и законом "О государственных наградах Украины" в части процедуры лишения государственных наград.

Так, согласно статье 16 закона о госнаградах, процедура инициирования и лишения таких наград предусматривает возможность издания указа президента только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.

В то же время закон о санкциях дает возможность лишать госнаград после применения соответствующей санкции, но из-за юридической коллизии это решение может быть обжаловано в суде и соответствующее лицо может восстановить свои права.

В связи с этим для предотвращения такой ситуации министрам поручено во взаимодействии с ОП и Комиссией государственных наград и геральдики дополнительно проработать поднятый вопрос на заседании межведомственной группы и подать на рассмотрение правительства соответствующие предложения, в частности, по внесению необходимых изменений в законодательство.

Кроме того, правительство рекомендует наработать предложения по внесению в законодательство соответствующих изменений и другим органам власти.

Что касается лишения звания Героя Украины самого Бойко, то в письме говорится, что члены межведомственной группы по реализации государственной санкционной политики, которую возглавляет Свириденко, пришли к выводу, что "пока недостаточно оснований и доказательств относительно ведения гражданином Бойко террористической деятельности, необходимой для инициирования предложений и применения санкций".

"В то же время разведывательное сообщество и другие причастные государственные органы продолжают осуществлять соответствующие мероприятия с целью сбора доказательной базы относительно действий Бойко для дальнейшего инициирования применения санкций", - говорится в письме.

Отметим, что ранее в понедельник движение "Чесно" опубликовало официальный ответ ОП на обращение его координатора, в котором указано, что Шмыгаль еще 13 января проинформировал Зеленского об отсутствии пока оснований для применения санкций к Бойко.

Напомним, что за месяц до того Зеленский дал официальный публичный ответ на электронную петицию о лишении Бойко звания Героя Украины, в котором попросил Шмыгаля рассмотреть основания для этого.

Указанное звание Бойко получил согласно указу президента Леонида Кучмы №978 от 22 августа 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд".

Тогда он занимал должность первого замминистра топлива и энергетики – главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". В 2006–2007 он работал уже министром, в 2007–2010 - депутатом Рады от Партии регионов, в 2010-2012 годах - снова министром энергетики, в 2012-2014 – вице-премьером.

В 2014 году Бойко был снова избран депутатом парламента (от "Оппозиционного блока"), а также участвовал в выборах президента, получив 0,19% голосов. В 2019 году он снова баллотировался в президенты уже от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заняв четвертое место с результатом в 11,67% голосов.

На парламентских выборах того же года Бойко возглавил список ОПЗЖ, был переизбран нардепом и стал сопредседателем фракции этой политсилы. После российского вторжения в Украину вошел в созданную частью депутатов от ОПЗЖ группы с похожим названием. Впоследствии фракция была распущена, а сама ОПЗЖ была запрещена судом.