Омбудсмен повідомив, скільки українських дітей може знаходитися на території РФ

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ".

"Офіційно верифікованих дітей на території РФ станом на учора залишається 16 тисяч 207. Йдеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території РФ. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена", - зазначив він.

За його словами, найбільше дітей вивозили в Росію з тих регіонів, які були тимчасово окупованими, а це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим. Там фіксували й інші порушення.

"Коли звільнили Херсон, я там був на третій день. Тоді ми встановили хлопчиків, які були в російській катівні. Один із них Віталій, 14 років. Його в Херсоні катували 10 днів. Його побили сильно, першу їжу хлопець отримав лише на 6-й день полону. Хлопця спіймали з дядьком біля зруйнованої російської техніки і звинуватили їх у тому, що вони цю техніку фотографували. А в них навіть не було телефонів при собі. Та росіян це не зупинило. Їх побили, зв’язали і катували", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що нині Україна прагне юридично визнати факти вивезення українських дітей під час війни геноцидом.

"Чому ми кажемо про геноцид? Бо відповідно до міжнародного права, однією з його ознак є примусове переміщення з однієї етногрупи в іншу. Вони беруть українських дітей, які спілкуються українською мовою, переміщають на територію РФ і кажуть, наче ви ніколи не були українцями. Вони забороняють використовувати українську мову, не видають документи, не випускають дітей", - пояснив омбудсмен.

Тим часом люди на тимчасово окупованих територіях бояться повідомляти українській владі про такі факти, тому що це може бути трактовано Росією як шпигунство.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію Росії.