Оккупанты вербуют украинских детей в шпионы - ОГП

Российские оккупанты совершают в отношении украинских детей целый ряд преступлений, являющихся нарушением международного гуманитарного права, что свидетельствует о целенаправленном физическом и моральном уничтожении детей.

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Как заявила на международной конференции United for justice во Львове заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова, среди таковых - и привлечение детей к шпионажу, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас украинские правоохранители документируют шесть серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, которые совершаются против украинских детей.

Среди них - убийства и увечья; изнасилования и другие формы сексуального насилия; отказ в предоставлении гуманитарной помощи; похищение детей; вербовка и использование детей; а также атаки на школы и больницы.

"Детей привлекают к обустройству блок-постов... их используют в качестве шпионов, дети становятся жертвами вербовки российскими военными. Все эти преступления свидетельствуют о целенаправленном и сознательном уничтожении детей, которое происходит физически, психологически, морально", - подчеркнула замгенпрокурора.

По ее словам, сейчас расследуется более 2600 уголовных производств по фактам военных преступлений против детей. При этом Литвинова отметила, что на самом деле таких преступлений намного больше и истинные их масштабы будут известны лишь после освобождения оккупированных территорий.

Литвинова напомнила, что в связи с обнаружением во время разбора завалов жилого дома в Запорожье тела 7-месячной девочки число погибших, по украинским данным, из-за войны детей выросло уже до 462.

Также она указала, что Россия постоянно нарушала договоренности относительно эвакуационных коридоров, ввиду чего "для украинских семей они стали дорогой смерти", поскольку были расстреляны сотни автомобилей мирных украинцев, которые пытались выехать в безопасное место.

"С 24 февраля 2022 года уже 931 ребенок получил ранения вследствие войны. Одной из причин увечий детей является детонирование мин. Зафиксированы особо циничные случаи фиксирования мин под детские игрушки, которые были оставлены на детских площадках", - подчеркнула замгенпрокурора.

Говоря о жертвах сексуального насилия, Литвинова сообщила, что среди таковых - уже 13 украинских детей, а самому младшему – 4 года. По ее словам, настоящие масштабы таких преступлений могут стать известны лишь спустя много лет.

Кроме того, она указала, что в России сейчас удерживается около 16 тысяч депортированных из Украины детей. По словам замгенпрокурора, удалось вернуть в Украину пока лишь 307 детей.

Также Литвинова упомянула принудительную русификацию на оккупированных территориях, назвав ее "уничтожением идентичности маленького украинца". Кроме того, по ее словам, прокуратура фиксирует случаи, когда оккупанты разделяли детей с родителями, в частности когда детей "искусственно превращали в сирот, забирая их родителей в фильтрационные лагеря".

Напомним также, что в годовщину полномасштабного российского вторжения Верховная Рада призвала ООН безотлагательно вмешаться для прекращения депортации украинских детей в РФ.