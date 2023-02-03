Полиция опровергла информацию о продаже украинского ребенка в РФ в порноиндустрию: очередная ИПСО

Информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине мальчика является очередной информационно-психологической операцией оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в РФ появилось именно на одном из закрытых российских телеграмм-каналов. После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 2 февраля сообщил, что россияне похищают детей из Украины и снимают видео сексуального характера. Преступники зарабатывают на создании таких материалов. Он обратился в Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора с призывом принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.