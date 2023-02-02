Россияне похищают и продают украинских детей в порноиндустрию, — омбудсмен

Россияне похищают детей из Украины и снимают видео сексуального характера. Преступники зарабатывают на создании таких материалов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. К примеру, за мальчика, который "скоро пойдет в школу" предлагают 250 тыс рублей (130 тыс грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников", - говорится и в сообщении омбудсмена.

Он обратился в Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора с призывом принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.

"Невозможно словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно ворует, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!", - подчеркнул Лубинец.

Скрин переписка злоумышленников. Фото: омбудсмен

Ранее Россия признала наличие у нее вывезенных детей, желающих вернуться в Украину. В декабре Лубинец сообщал, что его Офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.

В свою очередь советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявляла, что в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находилось более 10,5 тысяч украинских детей.