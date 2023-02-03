Поліція спростувала інформацію про продаж української дитини в РФ в порноіндустрію: чергова ІПСО

Інформація про використання в російській порноіндустрії викраденого в Україні хлопчика є черговою інформаційно-психологічною операцією окупантів.

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Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг", - йдетьсяу повідомленні.

Поліцейські встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у РФ з’явилося саме на одному із закритих російських телеграм-каналів. Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 2 лютого повідомив, що росіяни викрадають дітей з України і знімають з ними відео сексуального характеру. Злочинці заробляють на створенні таких матеріалів. Він звернувся до Кіберполіції, Національної поліції та Офісу Генпрокурора з закликом вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.