Ищут замену. В ГУР рассказали о настроениях в Кремле после решения суда в Гааге

В Кремле начали искать преемника президенту Владимиру Путину, но этим занимается уже не российский диктатор.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина.

По его словам, Путин становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри России.

"В башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин", - отметил он.

Юсов добавил, что тему выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина не стали обсуждать российские пропагандисты в своих шоу, потому что это сильно расходится с распространенными в России нарративами.

"Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МУС – даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", – сказал он.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.