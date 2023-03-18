Шукають заміну. У ГУР розповіли про настрої в Кремлі після рішення суду в Гаазі

У Кремлі почали шукати наступника президенту Володимиру Путіну, але цим займається вже не російський диктатор.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи рішення суду у Гаазі видати ордер на арешт Путіна.

За його словами, Путін стає все більш токсичним, як для зовнінього світу, так і всередині Росії.

"У вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін", - зазначив він.

Юсов додав, що тему видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна не стали обговорювати російські пропагандисти у своїх шоу, тому що це дуже сильно розходиться з поширеними у Росії наративами.

"Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС - навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що таке рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Зазначимо, що міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.