У ПАР, куди збирався їхати Путін, відреагували на ордер МКС на його арешт

Південно-Африканська Республіка усвідомлює свої юридичні зобов'язання у контексті ймовірного візиту до цієї країни президента Росії Володимира Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвенья, передає Reuters.

"Ми як уряд усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами", - заявив він.

Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна до ПАР немає, до рішення МКС очікувалося, що він візьме участь у 15-му саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), який має відбутися у ПАР у серпні.

Раніше саміти цієї організації проходили в ПАР у 2013 році в Дурбані (5-й) та у 2018 році в Йоганнесбурзі (10-й). На обох заходах Росію представляв Путін.

"Ми беремо до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка зберігає відданість і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом шляхом переговорів", - висловився у світлі нинішньої ситуації Магвенья.

Зазначимо, що влада ПАР, очолювана президентом Сирилом Рамафосою, досі не засудила вторгнення Росії в Україну, яке почалося ще 24 лютого 2022 року.

При цьому країна є країною-учасником Римського статуту, яким було засновано МКС, і тому формально зобов'язана заарештовувати людей, арешту яких він вимагає.

Однак у 2015 році цю країну вже відвідував безперешкодно тодішній президент Судану Омар аль-Башир, щодо якого МКС у 2009 році видав ордер на арешт за звинуваченням у злочинах проти людяності та військових злочинах, а у 2010 році – ще один ордер у зв'язку зі звинуваченнями в організації та проведенні геноциду трьох народів, що мешкають у суданській провінції Дарфур.

Башир тоді відвідав Йоганнесбург, де проходив саміт лідерів Африканського союзу. МКС зажадав від ПАР заарештувати та видати суданського президента, проте той залишив ПАР після першого робочого дня саміту та повернувся до Судану.