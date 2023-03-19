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В Германии арестуют Путина, если он приедет – министр юстиции
Германия готова арестовать президента страны-агрессора России Владимира Путина, если он окажется на ее территории.
Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн в интервью газете Bild am Sonntag.
Он ожидает, что Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол и к государствам-участникам и попросит их о принудительном исполнении.
"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он попадет на территорию Германии, и передать его МУС", – сказал министр юстиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бушманн добавил, что Германия бы немедленно арестовала Путина.
Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.
Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.