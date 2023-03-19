В Германии арестуют Путина, если он приедет – министр юстиции

Германия готова арестовать президента страны-агрессора России Владимира Путина, если он окажется на ее территории.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн в интервью газете Bild am Sonntag.

Он ожидает, что Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол и к государствам-участникам и попросит их о принудительном исполнении.



"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он попадет на территорию Германии, и передать его МУС", – сказал министр юстиции.

Бушманн добавил, что Германия бы немедленно арестовала Путина.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ. Также суд в Гааге выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что такое решение означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

Отметим, что международным договором, учредившим МУС, является Римский статут. Однако этот документ пока ратифицировали лишь 123 страны. Соответственно, эти страны юридически обязаны арестовать Путина и Львов-Белову в случае, если они окажутся на их территории. Россия же, как и США, документ не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под ним. Украина Римский статут подписала еще в 2000 году, но так и не ратифицировала его.