У Німеччині заарештують Путіна, якщо він приїде - міністр юстиції

Німеччина готова заарештувати президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, якщо він опиниться на її території.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

Він очікує, що Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу та держав-учасниць і попросить їх про примусове виконання.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він потрапить на територію Німеччини, і передати його МКС", - сказав міністр юстиції.

Бушманн додав, що Німеччина б негайно заарештувала Путіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. Також суд у Гаазі видав ордер на арешт Уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що таке рішення означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

Зазначимо, що міжнародним договором, що заснував МКС, був Римський статут. Однак цей документ наразі ратифікували лише 123 країни. Відповідно, ці країни юридично зобов'язані заарештувати Путіна та Львову-Бєлову в разі, якщо вони опиняться на їхній території. Росія, як і США, докумени не тільки не ратифікувала, але й відкликала свій підпис під ним. Україна Римський статут підписала ще в 2000 році, але так і не ратифікувала його.