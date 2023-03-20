Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза об ордере на арест президента России Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Именно из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обнародовал заявление именно от своего имени, в котором "принял во внимание" решение Международного уголовного суда по аресту Путина.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", — отметил Боррель.

После него министры юстиции ЕС самостоятельно опубликовали собственное заявление в поддержку решения МКС, которое Венгрия не подписала.

Венгрия официально объявит свою позицию, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе в течение недели, до 26 марта. В проекте совместного заявления Совета ЕС, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что "Евросоюз берет во внимание ордера на арест, недавно изданные Международным уголовным судом против президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление в незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Ожидается, что несколько лидеров будут призывать к более жестким формулировкам.

Накануне Венгрия также отказалась участвовать в поставках Украине боеприпасов, о чем договорились страны ЕС.

Из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.