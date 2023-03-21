В Венгрии назвали фейком блокирование заявления ЕС об ордере на арест Путина

В Венгрии заявили, что не блокировали заявление стран Европейского Союза по поводу ордера на арест российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщил госсекретарь Золтан Ковач, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии. Он отметил, что Венгрия признала решение МКС, но комментировать его не собирается.

"О фейковых новостях о том, что Венгрия "наложила вето" на позицию ЕС относительно ордера МКС на арест Владимира Путина: Венгрия признала решение МКС и не желает никоим образом его комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет возражать", - написал он.

20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза об ордере на арест президента России Владимира Путина.

Также Венгрия категорически отказалась участвовать в поставках Украине боеприпасов, о чем договорились страны ЕС.