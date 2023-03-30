Президентка Угорщини про війну в Україні: потрібний "мирний план, який не передбачає перемогу Росії"

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.

Про це вона заявила на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари, передає HVG.

Вона заявила, що Угорщина засуджує агресію російського диктатора Володимир Путіна і виступає за територіальну цілісність України. Пізніше вона додала, що потрібно уникнути ескалації, знизити напругу та сісти за стіл переговорів.

"Нам потрібний мирний план, який не передбачає перемоги Росії… Наша спільна мета – щоб Росія вивела свої війська з українських територій", - зазначила Новак.

Зазначимо, інші високопосадовці Угорщини висловлюють менш категоричну позицію щодо припинення війни в Україні. Зокрема, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.