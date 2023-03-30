Россия должна вывести свои войска из Украины для достижения мира – президент Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о необходимости мирного плана для завершения войны в Украине, который не будет предусматривать победу России.

Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару, передает HVG.

Она заявила, что Венгрия осуждает агрессию российского диктатора Владимира Путина и выступает за территориальную целостность Украины. Позже она добавила, что следует избежать эскалации, снизить напряжение и сесть за стол переговоров.

"Нам нужен мирный план, не предусматривающий победы России… Наша общая цель – чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", - отметила Новак.

Отметим, другие чиновники Венгрии выражают менее категоричную позицию по прекращению войны в Украине. В частности, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.