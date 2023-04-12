США ввели санкции против контролируемого Россией венгерского банка

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против страны-агрессора России. Под американские ограничения попал связанный с Россией банк в Венгрии - "Международный инвестиционный банк" ("МИБ"). Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

Отмечается, что у этого банка почти 50% российской собственности и он лишен надзора со стороны венгерских властей. Поэтому это позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе.

"Это открывает двери для преступной деятельности Кремля в Центральной Европе и на Западных Балканах и может являться механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, США ввели санкции в отношении дочерней компании «МИБ» – «МИБ Капитал» и трех нынешних и бывших руководителей: Николая Косова, Георгия Потапова и Имре Ласлоцки.

"Руководство "МИБ" координировало работу банка с официальными лицами России даже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - добавили в Минфине.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года свое участие в МИБ прекратили Болгария, Чехия, Румыния и Словакия.

Отметим, в санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц России. В частности, среди перечня оказался холдинг USM Holding, связываемый с российским олигархом Алишером Усмановым. Отметим, ограничения против самого Усманова привели в марте 2022 года.

Ранее венгерское издание сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время применить санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана.

Как известно, в 2014 году США запретили въезд ряду венгерских чиновников, бывших чиновников и лицам, связанным с ними, по подозрению в коррупции.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не пригласила Турцию и Венгрию на "Саммит за демократию", который состоялся на 28-30 марта. В мероприятии ожидали представителей около 120 государств.