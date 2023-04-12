США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США заявило об очередном пакете санкций, введенном в связи с полномасштабной агрессией России против Украины - говорится на сайте американского ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США дополнительно ограничило доступ России к международной системе через посредников и их бизнес.

В санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц. В частности, среди перечня оказался холдинг USM Holding, связываемый с российским олигархом Алишером Усмановым. Отметим, ограничения против самого Усманова привели в действие в марте 2022 года.

"Соединенные Штаты в координации с Великобританией нацелены на сеть содействия Алишера Усманова, который подпадает под санкции в различных юрисдикциях. Сегодняшние действия также включают в себя обязательства усилить действующие меры и еще больше помешать импорту Россией критически важных технологий, которые используются в войне", – сообщается на сайте.

В санкционный список попали более двух десятков юридических лиц, связанных с холдингом, находящимся в России, Узбекистане, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В общей сложности под санкции попало 25 физических и 29 юридических лиц: это субъекты, работающие в оборонном секторе экономики России, и поддерживающие войну против Украины. В частности, ограничения касаются государственной корпорации "Росатом".

"Пока Кремль ищет способы обойти широкие многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты, и наши союзники, и партнеры будут продолжать срывать схемы уклонения от налогообложения, которые поддерживают Путина на поле боя", - отмечают в министерстве. .

После введения санкций активы, попавших под них, замораживаются в США.

Как стало известно, Россия потеряла $51 миллиард из-за санкций против российского экспорта энергоресурсов. Давление на внешние финансы России также способствовало увеличению дефицита средств, поскольку власти наращивают расходы на оборону, связанные с войной в Украине.

Согласно предварительным данным центрального банка, опубликованным во вторник, профицит счета текущих операций – примерно разница между экспортом и импортом – уменьшился до 18,6 миллиарда долларов за первые три месяца года. Это самый маленький профицит за первый квартал с 2016 года.

Великобритания ввела санкции против жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также против родственников ряда российских олигархов.

Также под ограничения попали отец и дочь депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, жена и дети основателя компании АФК "Система" Владимира Евтушенкова и другие.

Кроме того, в списке оказались два уроженца Кипра – юристы Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес.

Сегодня правительство Канады объявило о введении санкций против девяти учреждений финансового сектора Беларуси, в том числе против Национального банка.