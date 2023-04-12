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США ввели новые санкции против России
Министерство финансов США заявило об очередном пакете санкций, введенном в связи с полномасштабной агрессией России против Украины - говорится на сайте американского ведомства.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США дополнительно ограничило доступ России к международной системе через посредников и их бизнес.
В санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц. В частности, среди перечня оказался холдинг USM Holding, связываемый с российским олигархом Алишером Усмановым. Отметим, ограничения против самого Усманова привели в действие в марте 2022 года.
"Соединенные Штаты в координации с Великобританией нацелены на сеть содействия Алишера Усманова, который подпадает под санкции в различных юрисдикциях. Сегодняшние действия также включают в себя обязательства усилить действующие меры и еще больше помешать импорту Россией критически важных технологий, которые используются в войне", – сообщается на сайте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В санкционный список попали более двух десятков юридических лиц, связанных с холдингом, находящимся в России, Узбекистане, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.
В общей сложности под санкции попало 25 физических и 29 юридических лиц: это субъекты, работающие в оборонном секторе экономики России, и поддерживающие войну против Украины. В частности, ограничения касаются государственной корпорации "Росатом".
"Пока Кремль ищет способы обойти широкие многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты, и наши союзники, и партнеры будут продолжать срывать схемы уклонения от налогообложения, которые поддерживают Путина на поле боя", - отмечают в министерстве. .
После введения санкций активы, попавших под них, замораживаются в США.
Как стало известно, Россия потеряла $51 миллиард из-за санкций против российского экспорта энергоресурсов. Давление на внешние финансы России также способствовало увеличению дефицита средств, поскольку власти наращивают расходы на оборону, связанные с войной в Украине.
Согласно предварительным данным центрального банка, опубликованным во вторник, профицит счета текущих операций – примерно разница между экспортом и импортом – уменьшился до 18,6 миллиарда долларов за первые три месяца года. Это самый маленький профицит за первый квартал с 2016 года.
Великобритания ввела санкции против жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также против родственников ряда российских олигархов.
Также под ограничения попали отец и дочь депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, жена и дети основателя компании АФК "Система" Владимира Евтушенкова и другие.
Кроме того, в списке оказались два уроженца Кипра – юристы Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес.
Сегодня правительство Канады объявило о введении санкций против девяти учреждений финансового сектора Беларуси, в том числе против Национального банка.