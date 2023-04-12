Россия потеряла $51 миллиард из-за санкций против российского экспорта энергоресурсов

Профицит текущего счета платежного баланса России сократился в прошлом квартале более чем на 51 миллиард долларов, поскольку из-за санкций, наложенных на продажу нефти и газа страна теряет доходы.

Согласно предварительным данным центрального банка, опубликованным во вторник, профицит счета текущих операций – примерно разница между экспортом и импортом – уменьшился до 18,6 миллиарда долларов за первые три месяца года. Это самый маленький профицит за первый квартал с 2016 года, пишет Вloomberg.

Возобновление импорта сочетается с резким снижением энергетических доходов России из-за международных ограничений, в то время как экспорт газа в Европу падает. Ухудшение внешних финансов будет держать рубль в напряжении. Центральный банк РФ ожидает, что профицит сократится до 66 миллиардов долларов в год

Основная экспортная смесь российской сырой нефти Ural, продается со значительным дисконтом к контрольной марке Brent, поскольку Европейский Союз запретил почти весь морской импорт нефти и нефтепродуктов из страны, а Большая семерка промышленно развитых стран установила ценовой лимит.

Давление на внешние финансы России также способствовало увеличению дефицита средств, поскольку власти наращивают расходы на оборону, связанные с войной в Украине.

Между тем рубль находится под растущей угрозой, поскольку наличные деньги от экспорта нефти, газа и других товаров высыхают. Российская валюта является одним из худших показателей на развивающихся рынках по отношению к доллару в этом году.

Россия увеличила продажу сырой нефти в Объединенные арабские эмираты после того, как санкции скорректировали традиционные потоки продаж энергоресурсов.