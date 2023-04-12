Росія втратила $51 мільярд через санкції проти російського експорту енергоресурсів

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії скоротився в минулому кварталі на понад 51 мільярд доларів, оскільки через санкції, накладені на продаж нафти і газу країна втрачає прибутки.

Згідно з попередніми даними центрального банку, опублікованими у вівторок, профіцит рахунку поточних операцій — приблизно різниця між експортом та імпортом — зменшився до 18,6 мільярда доларів за перші три місяці року. Це найменший профіцит за перший квартал з 2016 року, пише Вloomberg.

Відновлення імпорту поєднується з різким зниженням енергетичних доходів Росії через міжнародні обмеження, тоді як експорт газу до Європи падає. Погіршення зовнішніх фінансів триматиме рубль у напрузі. Центральний банк РФ очікує, що профіцит скоротиться до 66 мільярдів доларів за рік.

Основна експортна суміш російської сирої нафти Ural, продаєтсья із значним дисконтом до контрольної марки Brent, оскільки Європейський Союз заборонив майже весь морський імпорт нафти та нафтопродуктів з країни, а Велика сімка промислово розвинутих країн встановила ціновий ліміт.

Тиск на зовнішні фінанси Росії також сприяв збільшенню дефіциту коштів, оскільки влада нарощує витрати на оборону, пов’язані з війною в Україні.

Тим часом рубль знаходиться під дедалі більшою загрозою, оскільки готівка від експорту нафти, газу та інших товарів висихає. Російська валюта є одним з найгірших показників на ринках, що розвиваються, щодо долара цього року.

Росія збільшила продаж сирої нафти до Об'єднаних арабських еміратів після того, як санкції скоригували традиційні потоки продажів енергоресурсів.