Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників: хто отримав найбільше

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило інформацію про заробітні плати керівництва Кабінету міністрів України за квітень 2024 року.

Про це повідомив Урядовий портал.

Найвищу зарплату отримав державний секретар Кабінету міністрів Олексій Ярема - 110 128,90 гривень. Його посадовий оклад становив 71 010,55 гривень, до яких додалися надбавки за ранг, вислугу років, роботу з таємними документами та зарплата за відрядження.

На другому місці опинився заступник держсекретаря Володимир Федорчук з фактично отриманою зарплатою 102 707,09 гривень.

Дещо менші суми зарплат у інших заступників держсекретаря КМУ: Ігоря Яременка - 102 546,09 грн, Петра Полянського - 92 165,50 грн, Олександра Войтовича - 99 735 грн, Костянтина Мар'євича - 82 357,33 грн.

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук отримала заробітну плату у розмірі 77,404.77 гривень. Загальна сума нарахувань склала 96,155.00 гривень. З цієї суми було утримано податки на загальну суму 18,750.23.

Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, отримав 77,404.77 гривень. Заробітна плата за нарахуванням становила 96,155.00 гривень, включаючи 74,301.59 гривень посадового окладу та 21,853.41 гривні за час відрядження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав 77 404,77 гривень. Зарплата міністра економіки України Юлії Свириденко становила 72207,39 гривні, а віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної - 80842,68 гривні.

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, також має фактично отриману зарплату 77,404.77 гривень. Його нарахований оклад склав 96,155.00 гривень, з яких було утримано 18,750.23 гривні податків, включаючи ПДФО (17,307.90 гривень) та військовий збір (1,442.33 гривні).

Найнижча зарплата серед керівництва Кабінету міністрів зафіксована у міністра КМУ Олександра Немчінова - 72 196,42 гривень.

В яких органах влади чиновники отримують найбільше

Міністерство фінансів розробило і опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Так, згідно "дашборду", найбільші середні зарплати у наступних державних органах:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 68,9 тис грн;

Антимонопольний комітет України – 67,1 тис грн;

Секретаріат Кабміну – 57,9 тис грн;

Центральна виборча комісія – 55,0 тис грн;

Міністерство цифрової трансформації – 54,5 тис грн.

Далі йде Рахункова палата (171,5 тис грн), Центральна виборча комісія (170,1 тис грн), Державне агентство розвитку туризму України (128,5 тис грн) і АМКУ (126, тис грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці, згідно з якою керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.

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