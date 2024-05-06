Кабмин обнародовал зарплаты топ-чиновников: кто получил больше всего

Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало информацию о заработных платах руководства Кабинета министров Украины за апрель 2024 года.

Об этом сообщил Правительственный портал.

Наивысшую зарплату получил государственный секретарь Кабинета министров Алексей Ярема – 110 128,90 гривен. Его должностной оклад составил 71 010,55 гривен, к которым добавились надбавки за ранг, выслугу лет, работу с тайными документами и зарплата за командировку.

На втором месте оказался замгоссекретаря Владимир Федорчук с фактически полученной зарплатой 102 707,09 гривен.

Несколько меньшие суммы зарплат у других заместителей госсекретаря КМУ: Игоря Яременко – 102 546,09 грн, Петра Полянского – 92 165,50 грн, Александра Войтовича – 99 735 грн, Константина Марьевича – 82 357,33 грн.

Вице-премьер-министр Украины – Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук получила заработную плату в размере 77,404.77 гривен. Общая сумма начислений составила 96,155.00 грн. С этой суммы были удержаны налоги на общую сумму 18,750.23.

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры, получил 77,404.77 гривен. Заработная плата по начислению составила 96,155.00 гривен, включая 74,301.59 гривен должностного оклада и 21,853.41 гривны за время командировки.

Премьер-министр Денис Шмигаль получил 77404,77 гривен. Зарплата министра экономики Украины Юлии Свириденко составила 72207,39 гривны, а вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной – 80842,68 гривны.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, также имеет фактически полученную зарплату 77,404.77 гривен. Его начисленный оклад составил 96,155.00 гривен, из которых было удержано 18,750.23 гривны налогов, включая НДФЛ (17,307.90 гривен) и военный сбор (1,442.33 гривны).

Самая низкая зарплата среди руководства Кабинета министров зафиксирована у министра КМУ Александра Немчинова – 72 196,42 гривен.

В каких органах власти чиновники получают больше всего

Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

Так, согласно "дашборду", самые большие средние зарплаты в следующих государственных органах:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 68,9 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины – 67,1 тыс. грн;

Секретариат Кабмина – 57,9 тыс грн;

Центральная избирательная комиссия – 55,0 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации – 54,5 тыс. грн.

Далее следует Счетная палата (171,5 тыс. грн), Центральная избирательная комиссия (170,1 тыс. грн), Государственное агентство развития туризма Украины (128,5 тыс. грн) и АМКУ (126, тыс. грн).

Напомним, Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда, согласно которой руководители не будут иметь возможности самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премию.

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